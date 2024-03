Cristiano Ronaldo in lacrime in tribuna: colpa del coro dei tifosi dell'Al Nassr

Lacrime agli occhi per Cristiano Ronaldo seduto in tribuna nel corso dell'ultima giornata di Saudi Pro League. L'attaccante portoghese era stato squalificato per un turno dopo il gesto ritenuto "immorale" nel corso dell'ultima partita contro l'Al Shabab e così CR7 ha vissuto la sfida tra Al-Nassr e Al Hazm solo dalla tribuna.