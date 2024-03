Felipe Melo fa festa col Fluminense: prima storica vittoria della Recopa Sudamericana

Gioia grande per Felipe Melo. L'ex centrocampista di Inter e Juventus ha conquistato con la sua squadra , il Fluminense, la prima Recopa Sudamericana della propria storia. Si tratta del trofeo brasiliano che equivale alla Supercoppa Europea.

Recopa Sudamericana, il racconto della finale

Battuta in finale la Liga de Quito 2-0, risultato utile a rimontare la sconfitta per 1-0 nella gara d'andata. Decisivo Jhon Arias, centrocampista, colombiano di 26 anni, autore di una doppietta. In campo si sfidavano la vincitrice dell'ultimo campionato brasiliano, il Fluminense, e la Liga de Quito, che aveva conquistato l'ultima Copa Sudamericana. Vittoria netta e grande festa a fine partita, scatenato l'ex centrocampista di Juventus e Inter che alza al cielo il trofeo.