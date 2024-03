Arabia Saudita, svelato lancio ufficiale per la candidatura ai Mondiali 2034

La Federcalcio dell'Arabia Saudita ha annunciato il lancio della propria candidatura per il Mondiale del 2034 . Attraverso i social la SAFF ha svelato il logo ufficiale, il sito internet dedicato con tutte le informazioni utili e un video esplicativo coi paesaggi più belli dell'arabia e immagini di repertorio dei precedenti mondiali.

Arabia Saudita, attesa per l'assegnazione ufficiale

"Growing. Togheter" è lo slogan finale, ovvero "Cresciamo. Insieme". Dopo la crescita del campionato con l'arrivo di diversi campioni (come Cristiano Ronaldo) che hanno scritto la storia del calcio europeo, l'Arabia Saudita si avvicina al grande evento, in programma tra dieci anni, in attesa dell'annuncio ufficiale con la designazione che sembra ormai certa.