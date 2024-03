Ronaldo, l'elastico alla Ronaldinho è un flop. E i tifosi lo innervosiscono

Non è un bel momento per Cristiano Ronaldo . Dopo il turno di squalifica scontato in campionato per il "gesto immorale" rivolto ai tifosi dell'Al Shabab dopo il loro coro dedicato all'eterno rivale, Messi, CR7 è tornato in campo lunedì nell'andata dei quarti di finale di Champions League asiatica col suo Al Nassr, ma la sua serata è stata particolarmente difficile.

Ronaldo, cori su Messi ed elastico non riuscito

A condizionare il suo umore non è stato solo il risultato, la sconfitta per 1-0 col ritorno ancora da giocare, ma i soliti cori per Messi da parte del rivale di turno, in questo caso l'Al Ain, e un gesto tecnico non riuscito. Ronaldo, infatti, ha tentato "l'elastico alla Ronaldinho", gesto classico e ormai storico del brasiliano, ma la resa non è stata perfetta. Tutt'altro. CR7 è inciampato sul pallone, non lo ha trovato più e poi è caduto dopo una spallata dell'avversario.