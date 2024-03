Ancelotti, il fisco chiede quasi 5 anni di carcere: ma ha già pagato

L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti è finito nel mirino del fisco spagnolo e in praticolare della Procura di Madrid che ha chiesto quattro anni e nove mesi di reclusione per il tecnico con l'accusa di aver frodato le casse pubbliche per oltre un milione di euro tra il 2014 e il 2015. In realtà Ancelotti ha già pagato il suo debito versando nelle casse dell'Erario 1.4 milioni di euro.