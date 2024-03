Messi, che pericolo: subisce un fallo killer ma per l'arbitro non è giallo

Come ai tempi del Barcellona, l'accoppiata Messi-Suarez si diverte e risulta decisiva anche in America. Nell'ultima partita dell'Inter Miami un gol a testa contro Nashville per la Concacaf Champions Cup, gara finita due a due con pari in extremis realizzato proprio dal bomber uruguagio. Partita caratterizzata anche da un episodio che ha fatto molto discutere, ovvero un brutto fallo subito dall'argentino.