Ronaldo, che fai? Cade da solo dopo un dribbling. E tornano i cori per Messi

Momento da dimenticare in Arabia per Cristiano Ronaldo. Senza gol, vittorie e sorrisi dopo le ultime prestazioni. Anche l'ultima è da dimenticare per diversi motivi. La sua squadra, l'Al-Nassr, ha perso 3-1 in casa contro l'Al Raed. In ombra il campione portoghese che ancora una volta ha dovuto subire i cori dei tifosi avversari ("Messi, Messi") e ha chiuso un'altra gara senza gol e con un incidente tecnico che ha fatto tanto discutere.