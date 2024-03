Nigeria, clamoroso annuncio online: "Cerchiamo un nuovo ct. Stipendio da concordare"

"Cerchiamo un nuovo allenatore". La federazione nigeriana si è affidata ad un curioso messaggio online per trovare il sostituto di Josè Peseiro, tecnico portoghese che ha rassegnato le sue dimissioni al termine della Coppa d'Africa, che le Aquile verdi hanno chiuso al secondo posto. L'annuncio è comparso sull'account Twitter di Official Football Jobs: "Nuova occupazione. Allenatore della nazionale di calcio maschile nigeriana". All'interno dell'annuncio, vengono elencati ulteriori dettagli: "La Federcalcio nigeriana (NFF) è alla ricerca di un tecnico che prenda le redini della sua squadra nazionale. Questa è la tua occasione per guidare una squadra ricca di storia e portarla a una gloria ancora più grande sulla scena internazionale. Sei pronto a rispondere alla chiamata?".