La modella calciatrice cambia squadra: il video annuncio fa un boom assurdo di visualizzazioni

Tutti i suoi numeri sui social

Il video in cui il suo nuovo club annunciava il suo arrivo in prestito, su X, vecchio Twitter, è stato visto oltre 22 milioni di volte, mentre la foto del suo trasferimento in prestito ha raggiunto tre milioni di visualizzazioni. Numeri incredibili anche in relazione agli appena 2.700 follower su Twitter della squadra femminile del Bournemouth. Le sue interazioni permetteranno sicuramente al suo nuovo club di crescere anche in termini di numeri social e di seguaci. Già nelle ultime ore i follower sono aumentati e continueranno a crescere ancora.