Argentina shock: malore in campo per Altamirano, sospesa Estudiantes-Boca

Grande spavento nel corso del match tra Estudiantes e Boca Juniors , valido per l'undicesimo turno de La Copa de la Liga. Dopo ventisei minuti di gioco, il match è stato interrotto a causa di un malore avvertito da Altamirano . Il centrocampista dell'Estudiantes si è accasciato a terra, in preda alle convulsioni , facendo scattare l'allarme tra i calciatori e i medici che sono subito accorsi a soccorrerlo.

Cosa è successo ad Altamirano?

Immediato è stato il trasporto in ospedale, con Altamirano che ha ripreso conoscenza. Al momento, le sue condizioni sono stabili, come riportato dal report medico:"Il giocatore Javier Altamirano ha avuto un episodio convulsivo. Si trova ora in ospedale sotto osservazione per ulteriori esami. È stata eseguita una TAC che non ha mostrato immagini patologiche evidenti. È stabile". Dopo dieci minuti di attesa, le squadre hanno deciso di sospendere la partita di comune accordo. Il match proseguirà in una data da definire.

Malore Altamirano, le parole di Dominguez