Inghilterra-Brasile, proteste nel tunnel: Hasselbaink furioso e Danilo...

Hasselbaink, le proteste e l'intervento di Danilo

A ricostruire quanto accaduto ci ha pensato, Kelly Somers di Channel 4, che ha spiegato: "Hasselbaink è stato esuberante in campo e così anche nel tunnel. Sono stato seduto dietro la panchina del Brasile, che è stata agitata per tutto il primo tempo. Hasselbaink ha seguito il quarto ufficiale nel tunnel. Erano immersi in una conversazione. Non era in inglese. È intervenuto anche Danilo".

Inghilterra-Brasile 0-1, gol di Endrick

Paquetà è rimasto in campo fino al 71', prima di essere sostituito da Pereira del Fulham: quando è uscito è stato travolto da bordate di fischi. Nove minuti più tardi Endrick ha segnato il gol vittoria del Brasile interrompendo una striscia di quindici mesi di imbattibilità dell'Inghilterra. In conferenza stampa Soutghate non ha fatto drammi: "Sono contento, chiaramente non mi piace perdere, ma ci sono state molte ottime prestazioni individuali da parte di giocatori che difficilmente hanno giocato per l'Inghilterra. Siamo riusciti a vedere tanti giocatori nuovi, alla fine la differenza è stata un attimo ed è la spietatezza del calcio a questo livello".