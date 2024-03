Show tra Spagna e Brasile, Lukaku pareggia a Wembley, Olanda ko in Germania

Poker Croazia in Egitto, riscatto Francia: 3-2 al Cile

La Francia ha riscattato lo 0-2 con la Germania battendo 3-2 il Cile: Nunez ha fatto vedere le streghe ai transalpini, bravi a pareggiare con Fofana, a portarsi in vantaggio con Kolo Muani e sul 3-1 con Giroud prima del 3-2 finale di Osorio. Bradley ha firmato l'1-0 dell'Irlanda del Nord in Scozia (nel girone con la Germania agli Europei) mentre la Croazia, che affronterà l'Italia nel gruppo B ha vinto 4-2 in Egitto (Vlasic, Petkovic, Kramaric e Majer, Rabia in apertura e Abdelmonem in chiusura per i faraoni).