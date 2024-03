Vi ricordate il calcio volante al tifoso? Cantona rivela un incredibile retroscena

Eric Cantona torna a parlare del suo gesto folle, il calcio di kung-fu a un tifoso del Crystal Palace a Selhurst Park nel gennaio del 1995. Dopo la sentenza con la squalifica per otto mesi, Cantona parlò in conferenza stampa e tutti ricordano una frase che lui pronunciò: "Quando i gabbiani seguono il peschereccio, è perché pensano che le sardine saranno gettate in mare".