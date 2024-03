Paredes non può crederci, la frase che non è si vista in tv: "Figlio di p..."

LOS ANGELES (STATI UNITI) - È a dir poco divertito il commento del centrocampista della Roma, Leandro Paredes, nel corso dell'amichevole che ha visto impegnata la 'sua' Argentina contro il Costa Rica al 'Memorial Coliseum' di Los Angeles. I campioni del mondo si sono aggiudicati l'intera posta in palio vincendo la partita in rimonta con il risultato di 3-1 ma alle telecamere è sfuggita la battuta dell'ex Juve e Psg a inizio ripresa con la nazionale del ct Alfaro avanti grazie alla rete di Ugalde.