Dramma in Sudafrica: ucciso Luke Fleurs, calciatore di 24 anni. La dinamica è incredibile

La dinamica del decesso e il saluto del suo club

Il giocatore nel corso di una rapina ha affrontato due uomini armati che gli hanno puntato la pistola e poi, trascinandolo fuori dal suo veicolo, gli hanno sparato alla parte superiore del corpo, fuggendo poi con la sua auto. "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolte alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento difficile" hanno dichiarato in una nota i Kaizer Chiefs, la squadra in cui militava Fleurs, che ha rappresentato il Sudafrica alle Olimpiadi di Tokyo.