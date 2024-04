Dani Alves parla per la prima volta dopo il carcere: cosa ha detto

Cosa ha detto Dani Alves?

Siccome è in libertà vigilata dopo la condanna a quattro anni e mezzo, Dani Alves deve comparire ogni venerdì in tribunale:"È quello che devo fare. Ogni venerdì vado in tribunale e basta.Nemmeno io ho molto altro da fare". Il brasiliano ha poi proseguito: "La partita che devo giocare è in tribunale e non non idea di quanto durerà. Ovunque vada sopravvivo. Mi adatto a tutto perché per me non è il luogo che fa la persona, ma è la persona che fa il posto".