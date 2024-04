Ibañez salva l'Al Ahli in dieci: gol e pazza esultanza

Un gol quasi in extremis, arrivato a sette minuti dal 90', dell'ex Roma Roger Ibañez salva l'Al Ahli dalla sconfitta e regala l'1-1 finale in dieci contro unidici con l'Al Wahda. Sì perché solo quattro minuti prima della rete del pari l'Al Ahli, già sotto di un gol, è rimasto in inferiorità numerica per il rosso a Hindi. Da calcio di punizione però, battuto da Mahrez, il pallone arriva sulla testa di Ibañez che impatta benissimo e gira in porta. L'esultanza poi è senza freni: il difensore porta gli inidici alle tempie e urla verso i tifosi, impazziti di gioia.