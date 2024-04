Bufera Messi: insulti shock dall'allenatore avversario diffusi in tv

Bufera Messi, pubblicati gli insulti dell'allenatore del Monterrey

Prima le accuse rivolte all'Inter Miami, reo di essere favorito da alcune decisioni arbitrali per la presenza di Leo Messi, poi l'audio che ha scatenato la bufera, per i pesanti insulti nei confronti del fuoriclasse argentino. A finire nell'occhio del ciclone, stavolta, è Nico Sanchez, allenatore del Monterrey che ha rivelato quanto successo nel tunnel degli spogliatoi del Chase Stadium, in occasione dell'andata dei quarti di finale della Concacaf Champions Cup: "Voleva mangiarmi vivo - si sente nell'audio pubblicato da FOX Sports MX, con chiaro riferimento a Messi -. Il nano era posseduto, aveva la faccia da diavolo. Mi ha messo un pugno in faccia e ha detto "chi ti credi di essere?". Non credo che mi abbia insultato. Ma siccome io non lo guardavo, lui guardava da un'altra parte, e io non ho mai risposto, le cose sono peggiorate", ha detto Sanchez.

Nico Sanchez contro il Tata Martino: "Povero cretino"

Il tecnico del Monterrey si è poi trovato di fronte anche Suarez, Jordi Alba e il "collega" Martino, che hanno preso le difese della Pulga. "Tata Martino, povero cretino, - si sente nell'audio di Sanchez - me lo sono ritrovato davanti a dirmi: "Sciocco, ti metti a piangere? Scemo, hai intenzione di piangere?", che stupido! Tutti quei video, probabilmente li hanno cancellati tutti perché li lasciano in pessime condizioni. Quello che hanno fatto è stato davvero grave. Vogliono sporcare il campo di gioco...".