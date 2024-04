Arrestato il tifoso che frustò un giocatore in Arabia: ora rischia grosso

Arrestato lo spettatore che ha frustato Hamdallah

Secondo il quotidiano saudita 'Al-Sharq Al-Awsat' infatti gli addetti alla sicurezza del Mohammed bin Zayed Stadium (dove l'Al-Hilal di Milinkovic-Savic e Koulibaly ha battuto 4-1 l'Al-Ittihad dell'aggredito Hamdallah e di Benzema) ha arrestato lo spettatore in questione, deferito alle autorità di sicurezza di Abu Dhabi per indagare su di lui e scoprire il movente dell'aggressione al giocatore marocchino, a sua volta convocato per atestimoniare. E nonostante Hamdallah abbia deciso di non voler sporgere denuncia, stando a quanto riportato invece dall'altro quotidiano saudita 'Al-Riyadiya', l'arrestato resterà in stato di detenzione fino alla conclusione delle indagini a suo carico e della decisione sull'eventuale sanzione da infliggergli.