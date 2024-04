Si ferma la serie record di Coman: tutta colpa del Bayer Leverkusen

Tutti i titoli nazionali vinti da Coman

Una prima volta per tutti, anche per Coman, anni 27, dieci anni fa alla Juventus, appena una stagione, uno scudetto e via, altro campionato, la Bundes, per altri trionfi. Il primo titolo nazionale lo aveva vinto nel 2013 col Psg, replicando l'anno successivo. Poi lo scudetto in Italia con la Juventus di Allegri nel 2015 e, infine, otto titoli di fila con il Bayern Monaco dal 2016 al 2023. Quest'anno l'insolito sapore della sconfitta. Una novità assoluta per il francese.