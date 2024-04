Osimhen aveva previsto tutto: il retroscena sullo scudetto del Bayer Leverkusen

Victor Osimhen aveva previsto la vittoria del campionato per il Bayer Leverkusen . Un retroscena, una curiosità svelata da uno dei protagonisti, Victor Boniface , anni 23, attaccante nigeriano, compagno di nazionale del bomber del Napoli .

La rivelazione di Boniface su Osimhen

Su Instagram, in una storia, il bomber nigeriano ha svelato: "Quando lo scorso anno dopo la vittoria dello scudetto del Napoli chiamai Osimhen, lui mi disse che il prossimo anno sarebbe toccato a me. Ora è il momento di festeggiare". Detto, fatto. Il Napoli nel 2023, il Bayer Leverkusen nel 2024. Due belle storie di sport e due bomber nigeriani in trionfo.