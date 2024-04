"Clamoroso Shevchenko, introdotta la macchina della verità per gli arbitri!"

"Il poligrafo è un'opportunità"

Shevchenko ha spiegato che "consideriamo il poligrafo come un'opportunità per ottenere maggiori informazioni per capire con quali arbitri possiamo lavorare e con quali no. Stiamo iniziando da zero”. Ovviamente non sono mancate delle reazioni a questa decisione, con il tecnico Volodymyr Sharan, che ha definito l'idea un "tentativo di controllo. È un'idea eccessiva. Il fattore umano ci sarà sempre, ci saranno sempre errori, ma ora c'è il VAR". Il poligrafo, come noto, è una macchina che misura la pressione e le variazioni del flusso sanguigno, la sudorazione e la respirazione di una persona per verificare se sta dicendo la verità.