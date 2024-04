Tevez, sospiro di sollievo dopo il malore: l'annuncio dell'Independiente

Ci sono degli aggiornamenti sulla condizione di Tevez . L'ex attaccante della Juve , attualmente allenatore dell'Independiente , è stato ricoverato questa mattina a causa di un malore . Il club argentino ha tenuto informato il mondo calcistico attraverso numerose comunicazioni . In serata è arrivata quella più attesa.

Tevez, l'annuncio dell'Indipendiente

L'Indepiendente ha comunicato: "Carlos Tevez ha terminato gli studi medici ed è stato dimesso. Tornerà a casa a riposare e tornerà agli allenamenti domani". Sospiro di sollievo per il tecnico che quindi già da domani tornerà in campo per dirigere gli allenamenti della squadra, impegnata nella Primera Division.