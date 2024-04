Paura per l’ex Cagliari Ceppelini: colpito in testa da un coltello a serramanico

Poteva finire in tragedia la sfida tra Independiente Medellin e Atletico Nacional, partita valida per il massimo campionato colombiano. L'episodio è avvenuto al minuto 92 (sul parziale di 2-2) e ha coinvolto l'ex Cagliari Pablo Ceppellini che adesso è tornato in Sud America dopo la parentesi in Sardegna. Non sono mancati attimi di paura perché dagli spalti un'arma ha colpito in pieno Ceppellini.