Ronaldo vende il Cruzeiro: "Cederò anche il Valladolid"

Ronaldo "il Fenomeno" non è più il proprietario del Cruzeiro. La notizia girava da giorni, e ora il club brasiliano ha ufficializzato il passaggio del 90% delle quote del club alla BPW Sports per circa 190 milioni di euro, stando ai dati della stampa locale. La leggenda brasiliana aveva comprato il Cruzeiro nel 2021, quando era vicino al fallimento a causa dei debiti. Il brasiliano era già proprietario anche del Valladolid, e sembra che lo sarà ancora per poco.