Si schianta la Ferrari super lusso: moglie di un talento brasiliano nei guai

Dyego Sousa, attaccante brasiliano dell'Alcorcon, squadra spagnola, continua a far parlar di sé non per il campo o i gol, ma per le auto. Dopo le polemiche nei mesi scorsi per un video in cui sfrecciava a quasi 200 chilometri orari con la sua Lamborghini riprendendo il tutto per i social, stavolta Sousa ha prestato la sua auto alla moglie che martedì sera si è schiantata nel cuore di Madrid, alla rotonda di Nettuno, come raccontato da El Mundo.