Messi stellare in MLS: un gol e cinque assist in un tempo

Messi show in MLS: cinque assist e un gol contro i NY Red Bulls

E pensare che nel primo tempo erano stati gli avversari a passare in vantaggio. Nella seconda frazione, però, l'argentino si è risvegliato: prima l'assist per Rojas per il pareggio, poi la rete del sorpasso. Tutto in appena due minuti. La squadra di Miami ha poi dilagato con un altro gol di Rojas e la tripletta di Suarez, tutte propiziate da un passaggio decisivo dell'ex Barcellona, che ha chiuso la partita con un gol e cinque assist.