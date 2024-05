Bernardeschi, gol da non credere: i compagni si mettono le mani nei capelli

Non è passata inosservata l'ultima partita di Federico Bernardeschi con il suo Toronto. L'ex attaccante della Juventus , infatti, è stato protagonista assoluto con doppietta, rigore fallito (da cui è nata una delle due reti sulla successiva respinta del portiere) e, soprattutto, un eurogol le cui immagini hanno fatto il giro del mondo e del web. Nel successo per 3-1 contro Dallas, il Toronto ha dominato e Bernardeschi si è messo in proprio.

Reazione incredibile al secondo gol

Stupendo il gol del 2-0 ad inizio secondo tempo. Da mani nei capelli: così hanno reagito i compagni. Bernardeschi ha calciato a giro col mancino dal limite del vertice destro dell'area di rigore. Il pallone imparabile si è infilato alle spalle del portiere all'angolino. Un gol di rara bellezza ma anche una rete che appartiene alle doti tecniche di Bernardeschi, celebrato in Canada. Doppietta per l'italiano, vittoria e terzo posto in classifica per il Toronto. Ottimo avvio di campionato.