Messi show anche in America: il suo record incredibile parte dal 2007

All'età di 36 anni Lionel Messi non smette di divertirsi e stupire. I suoi numeri sono sempre da record. L'età passa ma non la voglia di sorridere e di esibire in vetrina il suo talento. L'attaccante argentino anche quest'anno ha già raggiunto la doppia cifra sia per gol che per assist in un singolo campionato. Porta avanti questo record dal 2007 , dai suoi inizi col Barcellona.

La statistica incredibile di Messi

Per 18 anni consecutivi, dunque, Messi è decisivo per la sua squadra con gol e assist. Almeno dieci per ognuna delle statistiche per un totale di almeno venti reti complessive tra quelle realizzate o procurate. Oggi è già a quota 22 tra gol (12) e suggerimenti vincenti per i compagni (11). L'Inter Miami lo ringrazia e si esalta. Solo nell'ultima gara un sigillo e cinque assist nel primo tempo. Accanto a lui l'ex alleato al Barcellona Suarez. Parlano la stessa lingua, come in Spagna. E Messi continua a fare show anche dopo la vittoria del Mondiale nel 2022.