Clamoroso in Brasile: allenatore si dimette, la squadra vince con il medico

È incredibile quanto avvenuto nel corso del match tra Real Brasilia e Brasiliense, valido per la quarta divisione carioca. L'allenatore del Brasiliense, Paulo Roberto Santos, ha presentato le dimissioni nel corso dell'intervallo, quando il risultato era fermo sullo 0-0. Non solo, la squadra è stata subito affidata al medico sociale Jorge Oliva che è riuscito a vincere la partita, conquistando i tre punti con il punteggio di 2-1. Il club sta pensando al sostituto, ma non è da escludere che lo stesso Oliva, come riferito da O Globo, possa proseguire l'avventura da allenatore.