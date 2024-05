Rivoluzione in Coppa America, ci sarà il cartellino rosa: a cosa servirà

La Conmebol ha annunciato una grande novità in vista della prossima edizione della Coppa America, in programma a giugno del 2024 negli Stati Uniti: il debutto del cartellino rosa (che andrà ad aggiungersi a quello giallo (che serve per segnalare le ammonizioni) e a quello rosso (con il quale viene decretata un'espulsione). Questa novità consentirà alle formazioni di effettuare un cambio in più, rispetto ai cinque attualmente consentiti, per i casi in cui un calciatore abbia corso il rischio di subire un trauma cranico e una commozione cerebrale.