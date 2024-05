Cavani lascia la nazionale, è ufficiale: l'emozionante lettera di addio

Edinson Cavani annuncia l'addio alla nazionale. Il centravanti uruguaiano ha pubblicato sui social un lungo post dove ha annunciato la volontà di lasciare la Celeste. L'ex attaccante del Napoli ha vinto con l'Uruguay una Coppa America. "Mia cara Celeste. Voglio solo ringraziarti - ha scritto su Instagram - per ogni lezione che mi hai fatto sperimentare nel tuo processo. Non voglio prolungarmi. Oggi ci sono poche parole ma sentimenti profondi. Grazie a ciascuna delle persone che hanno fatto parte di questo percorso per tanti anni. Oggi decido di fare un passo indietro, ma seguirò sempre con il cuore che batte, come quando dovevo scendere in campo con questa bellissima maglia. Mando un grande abbraccio a tutta la mia gente".