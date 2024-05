Courtois tra gli annunci delle persone scomparse: cosa è successo

Negli ultimi giorni il nome di Thibaut Courtois è entrato nella lista delle persone scomparse in Belgio. No tranquilli, non si sono perse le tracce del portiere del Real Madrid, ma si tratta di un'iniziativa del padre di Liam Vande Branden , bambino belga scomparso nel 1996.

Courtois protagonista dell'iniziativa di un padre disperato: cosa è successo

Il papà, infatti, ha deciso di cambiare all'anagrafe il nome del figlio in Thibaut Courtois per continuare a dare risonanza alla scomparsa del figlio, risalente ormai a quasi più di trent'anni fa, e tenere viva la sper. Il nome dell'estremo ex Chelsea, infatti, è googlato circa 450mila volte al mese e il diretto interessato, colpito dalla triste storia, ha deciso di repostarla anche sui propri social per darle ancora più visibilità.