Mourinho al Fenerbahce diretta, segui la presentazione LIVE

ISTANBUL - Un’accoglienza spettacolare per José Mourinho al Fenerbahce. L’ex allenatore della Roma è arrivato nel pomeriggio a Istanbul, poi alle 18 (ore italiane) la presentazione al Sukru Saracoglu. Tifosi impazziti per lo Special One, che sognano già grandi vittorie con uno dei migliori allenatori al mondo. Segui tutti gli aggiornamenti live.