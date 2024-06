"Casemiro investe nel calcio spagnolo ma potrebbe raggiungere Ronaldo"

Casemiro diventa azionista del Marbella FC, ma Ronaldo lo aspetta

Casemiro, una volta chiusa l'annata con la squadra di Ten Hag, ha scelto di sposare il progetto del Marbella FC, club appartenente alla quarta divisione spagnola, che ha l'ambizione di tentare la scalata verso il calcio che conta. Il 32enne, per anni punto di riferimento della Seleçao, non ha nascosto la sua soddisfazione per l'investimento fatto: "Sono stato a Marbella con la mia famiglia in diverse occasioni ed entrambi i miei figli, - ha detto Casemiro a margine dell'ufficialità - mia moglie ed io siamo innamorati di questa città, con la quale vogliamo essere legati per tutta la vita. Senza dubbio, insieme sogneremo in grande per portare Marbella in vetta, - ha aggiunto - ma ora dobbiamo goderci la nostra meravigliosa salita alla Primera". Il classe '92, però, resta ancora un calciatore in attività, nonostante le recenti delusioni con il Manchester United. Secondo quanto riportato dal The Sun, il brasiliano sarebbe finito nel mirino dell'Al-Nassr, società in cui ritroverebbe Cristiano Ronaldo, che potrebbe fungere da intermediario nella trattativa. Casemiro riflette, con la consapevolezza che potrebbe strappare l'ultimo contratto della carriera a determinate cifre.