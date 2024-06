Ilicic è tornato: magia con la Slovenia! Poker Portogallo e Svizzera

Dopo tre anni dall'ultima volta, era ottobre del 2021 contro la Russia, Ilicic torna al gol con la Slovenia, che in amichevole supera 2-1 l'Armenia. Del talento ex Atalanta è la seconda rete, quella decisiva: dribbling secco e solito mancino preciso a sorprendere il portiere sul primo palo. L'esultanza è una gioia incontenibile. Vittoria anche per la Svizzera che batte 4-0 l'Estonia. Tra i marcatori l'ex Inter Shaqiri su rigore.