Lozano giocherà in Mls, ma soltanto nel 2025: è ufficiale

Ora è ufficiale : Hirving Lozano sarà presto un nuovo calciatore del San Diego FC . Il calciatore messicano, ex Napoli , ha formalizzato il suo accordo con la società statunitense, ma esordirà in Mls soltanto nel 2025 . Si tratta del primo Designated Player della storia del club.

Lozano al San Diego: foto e annuncio ufficiale

Hirving Lozano è ufficialmente un nuovo calciatore del San Diego FC, ma prenderà parte al massimo campionato americano solo a partire dal 2025. Contratto di quattro anni per la star messicana: "Il San Diego FC - si legge nella nota ufficiale - ha annunciato oggi di aver acquisito Hirving “Chucky” Lozano come primo Designated Player della storia del San Diego FC e di aver firmato con l'ala un contratto quadriennale fino alla fine della stagione MLS 2028 con due anni di opzione. Il San Diego FC ha raggiunto un accordo con l'attuale club di Lozano, il PSV Eindhoven, della Eredivisie olandese, per trasferire il messicano alla SDFC il 1° gennaio 2025. Lozano rimarrà al PSV Eindhoven per il resto del 2024".