Thiago Silva da record al Maracanà: prima volta assoluta

Numeri da record quelli registrati per la presentazione di Thiago Silva al Fluminense. Il difensore è stato accolto in patria da vero e proprio eroe con 55mila persone che al Maracanà lo hanno acclamato. Non era mai capitato per nessun giocatore in Brasile. Nessuno aveva mai raggiunto questi numeri. Thiago Silva è tornato a Rio de Janeiro, dove la sua carriera era iniziata, dopo aver girato l'Europa e vinto in diversi club: Milan, Chelsea, Psg.