Klose nuovo allenatore del Norimberga: è ufficiale

Ufficiale: Klose nuovo allenatore del Norimberga

Miroslav Klose riparte dal Norimberga. A 46 anni appena compiuti, il tecnico nato ad Opole (Polonia) ha deciso di rilanciarsi in Zweite Bundesliga, sposando il progetto tecnico del neo direttore sportivo Joti Chatzialexiou. "Miro è un allenatore estremamente meticoloso e attento ai dettagli, - ha sottolineato il responsabile dell'area tecnica in sede di presentazione - che non solo ha sperimentato e imparato molto durante la sua fortunata carriera di giocatore, ma ha anche sviluppato una chiara idea come allenatore di come avere successo nel calcio e di ciò che serve in campo e nello spogliatoio". Klose, reduce dall'esperienza alla guida dell'Altach ed ex braccio destro di Low e Flick, si è detto entusiasta all'alba della sua nuova avventura: "Tradizione, passione, lavoro onesto, grandi tifosi: sono tutte cose che amo del calcio e che associo al Norimberga. Ecco perché l'opportunità di diventare allenatore qui mi ha subito catturato. Con il suo lavoro con i giovani talenti, il club ha una grande base su cui vogliamo costruire. Conosco e apprezzo Joti da molti anni. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda in termini di persone e di modo di pensare al calcio. Ora è il momento di partire, - ha aggiunto l'ex Lazio - di mettersi al lavoro e di iniziare bene la stagione".