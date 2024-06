Klopp torna a Liverpool e sarà ad Anfield: annuncio social, ecco perché

Klopp pazzo di Taylor Swift

L'allenatore tedesco, che ha recentemente concluso la sua esperienza ai Reds durarta nove anni anni, ha annunciato attraverso i propri canali social che sarebbe tornato ad Anfield per asistere al concerto del cantante americana Taylor Swiftì che, prima d'ora, non ha aveva avuto modo di ammirare dal vivo: "Sono tornato a liverpool e ora è tempo di Taylor. Avevo da fare tre cose oggi, anzi due: l’appuntamento dal barbiere e andare ad Anfield. Sarà la prima volta vado ad Anfield non per una gara calcistica ma in tribuna a vedere Taylor Swift. Ovviamente non sono fatto per Taylor ma sono pronto! Si va ad Anfield, buona serata a tutti Anzim una bella serata a tutti. Suona più figo".