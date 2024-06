Festa folle di Gabigol: alcol, una mezza rissa e 24 ore di durata

Ventiquattro ore di festa continuata tra donne, fiumi di alcol e una mezza rissa . Il protagonista è Gabriel Barbosa , conosciuto da tutti come Gabigol. Dopo aver vinto 6-1 con il suo Flamengo il derby contro il Vasco da Gama, l'attaccante brasiliano ha organizzato nella propria casa una specie di rave .

Festa pazza di Gabigol: cosa è successo

I fatti risalgono allo scorso 3 giugno, giorno in cui l'ex Inter ha chiamato come "ottanta donne come ospiti vip" e tra gli invitati sarebbe successo di tutto, anche del sesso. Atteggiamenti che avrebbero infastidito tantissimo la sorella del calciatore, che sarebbe venuta quasi alle mani con una ragazza. Gabigol è stato quindi costretto a scusarsi pubblicamente, ma la società ha deciso di sanzionarlo con una multa salata e di togliere la maglia numero dieci.