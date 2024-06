Argentina, Messi segna al Guatemala il gol più facile della sua carriera

Il gol segnato da Messi contro il Guatemala, quello del momentaneo pareggio al 12', potrebbe essere classificato come la rete più insolita e facile di tutta la carriera della Pulce? In Argentina si interrogano. Leo, a sorpresa, si è ritrovato con il pallone tra i piedi e la porta completamente vuota e non è stato affatto difficile mettere dentro l'1-1.