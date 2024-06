Mourinho, inizia l'avventura al Fenerbahce: "Giorno uno!"

ISTANBUL - Sorridente e felice, José Mourinho pronto ad iniziare davvero la sua avventura al Fenerbahce. Completo d'allenamento e foto di rito davanti allo stemma del club turco. Scatto postato su Instagram e tanti tifosi scatenati: "Giorno uno" , ha scritto. Lo Special One è pronto e i turchi non vedono l'ora di rivederlo in azione. Dopo la panchina della Roma ha ricaricato le pile. Si riparte.

Mourinho e la Champions League

Il debutto in Champions League di Mourinho andrà in scena in Svizzera nel secondo turno preliminare. Il Fenerbahce scenderà in campo contro il Lugano con l'andata a Thun il 23 o 24 luglio. La partita di ritorno è in programma a Istanbul la settimana successiva. Poi inizierà l'avventura nel campionato: José vuole riportare un titolo che manca al Fenerbahce dal 2014.