Insigne e quel paragone con Maradona, la reazione è virale: "No, no, no..."

Al termine del match valido per la ventesima giornata del gruppo Est di Mls , perso 3-0 dal suo Toronto alla Red Bull Arena contro i padroni di casa del New York , Lorenzo Insigne è stato intercettato da un cronista argentino di Olé: “Innanzitutto chiedo di mostrarti un video del riscaldamento. Hai fatto alcuni movimenti che mi hanno ricordato lui…”

Insigne: "Maradona è Maradona"

Nell'esatto momento in cui sullo schermo dello smartphone del giornalista è comparso un video di Maradona mentre palleggiava in uno dei suoi celebri pre-partita, Insigne non è riuscito a contenersi: “No, no, no. Maradona è Maradona. Il più grande".

Insigne: "Dispiace che Maradona non sia più tra noi"

Poi, col sorriso sulle labbra e mescolando, preso dall'emozione, spagnolo, italiano e inglese, ha aggiunto: "Io mi diverto e cerco sempre di divertirmi in campo, però il paragone con Maradona no perché Maradona è il più grande. Mi piace guardare Diego, mi dispiace che non è più tra noi. Come dico sempre nelle interviste, per noi napoletani è stato il più grande, oltre il calcio, perché anche quando parlava difendeva sempre molto i napoletani. Per noi è un orgoglio che ha giocato nel Napoli”.