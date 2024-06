Cavani, il gesto diventa virale: siparietto con un giovane avversario

Cavani, il siparietto con Lautaro Elias diventa virale

Al triplice fischio di Boca Juniors-Club Almirante Brown, terminata sul punteggio di 2-1 in favore dei padroni di casa, il classe 2004 Lautaro Elias ha subito raggiunto Edinson Cavani al centro del terreno di gioco, in cerca della maglietta del suo idolo. Il Matador non ha esitato e si è tolto la casacca del Boca, consegnandola nelle mani del talento avversario. Contestualmente, Cavani ha chiesto la maglia a Lautaro, ma il giovane ha risposto imbarazzato "Oggi è il mio debutto...", manifestando la volontà di tenerla per ricordo. L'ex Napoli ha compreso il momento e ha abbracciato con affetto il ragazzo. Sul web, la scena è diventata virale, complici i milioni di commenti giunti da tutto il mondo per il Matador.