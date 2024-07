Mourinho e il mercato al Fenerbahce: "Abbiamo una grande difficoltà..."

José Mourinho ha parlato di mercato, in riferimento alla sua nuova avventura al Fenerbahce, nel corso della sua intervista a Sport Tv. L'ex allenatore della Roma ha spiegato che è difficile coinvincere i giocatori portoghesi a trasferirsi in Turchia e ha fatto l'esempio di Joao Neves, 19enne centrocampista del Benfica: "Non verrebbe mai al Fenerbahce in questo momento" ha detto lo Special One.