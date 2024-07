Immagini brutali dal Brasile: poliziotto spara a un calciatore

A Goiás, in Brasile, dopo la partita tra Gremio Anápolis e Centro Oeste, un poliziotto ha sparato a un calciatore. Dopo la vittoria per 1-2 degli ospiti, la Polizia Militare è intervenuta in una discussione tra i giocatori e in un video circolato sui social media si vede come un agente spinga un giocatore per poi sparare a bruciapelo al portiere Ramón Souza.