Di Maria, scelta a sopresa per il futuro: ecco dove giocherà

Di Maria resta al Benfica: ha firmato

Il Fideo, infatti, sembrava destinato a tornare in patria nel suo Rosario Central ma, dopo aver ricevuto minacce di morte, il suo futuro sarà ancora al Benfica, come annunciato da Rui Costa, presidente del club portoghese: "Di Maria continuerà al Benfica, ha firmato". Nell'ultima stagione in Portogallo ha collezionato 47 presenze in tutte le competizioni condite da 16 gol e 15 assist.