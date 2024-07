L'India dice basta agli astrologi: nominato il nuovo ct, ecco chi è

Rivoluzione in panchina per la nazionale indiana. La Federcalcio dell'India ha nominato lo spagnolo Manolo Marquez nuovo ct. L'allenatore, in India dal 2020, sarà il sostituto mese del croato Stimac , esonerato un mese fa per scarsi risultati e per "colpa delle stelle".

Il ct esonerato: il motivo

Il commissario tecnico guidava la nazionale indiana dal 2019, ma non è mai riuscito a farla qualificare per i Mondiali, nè tantomeno a migliorare il ranking che vede la selezione al 124esimo posto. In Coppa d'Asia non è mai andato oltre il primo turno. Oltre ai risultati mediocri, nei mesi precedenti l'esonero era stato scoperto che Stimac avrebbe ricevuto una consulenza da un astrologo di Dehli per decidere la formazione da mandare in campo.

Le parole di Marquez

Il suo sostituto continuerà ad allenare il Goa per tutta la stagione 2024-2025, per poi ricoprire a tempo pieno il ruolo di ct della nazionale indiana. Così ha commentato dopo la firma: "È un onore per me essere l'allenatore della Nazionale di calcio dell'India, un Paese che considero la mia seconda casa. L'India e la sua gente sono qualcosa a cui mi sento legato e di cui mi sento parte da quando sono arrivato per la prima volta in questo splendido paese. Voglio fare del mio meglio per portare successo ai milioni di fan che abbiamo. Sono molto grato all'FC Goa per averci concesso la flessibilità di aiutare la nazionale durante la prossima stagione mentre sono ancora l'allenatore del club. Sono grato all'AIFF per questa opportunità e speriamo di fare grandi cose".