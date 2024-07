La risposta di Falcao a un hater sui social sorprende tutti

A 38 anni Radamel Falcao ha deciso di proseguire la sua carriera in patria e più precisamente al Millonarios dopo l'ultima avventura europea con il Rayo Vallecano . Con l'inizio della nuova stagione, motli tifosi sui social hanno mostrato entusiasmo per il suo ritorno in Colombia, altri, invece, hanno diffuso odio.

Radamel Falcao risponde a un hater sui social

In particolare un utente di X ha pubblicato questo tweet: "Sono l'unico che, essendo tifoso del Santa Fe, che Falcao si rompa i crociati del ginocchio buono e non metta più piede su un campo di calcio fino al prossimo anno?". L'attaccante ex Atletico Madrid ha però deciso di rispondere con un messaggio che ha sorpreso tutti: "Da parte mia non posso che augurare benedizioni a voi e a tutti i giocatori e tifosi dell'FPC, spero che a casa vostra nessuno soffra mai di una malattia o di un infortunio come quelli che ho dovuto affrontare io, credetemi non è facile... vi invito per cambiare il tuo pensiero, questo tipo di cose ci impoveriscono come società. Spero solo che sia un bello spettacolo per tutti i fan, incluso te. Un abbraccio!".